На Ай-Петри лавиноопасно

В пятницу и субботу 20-21 марта в районе Ай-Петринской яйлы в Крыму существует угроза схождения снежной лавины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Сегодня на территории автономии ожидаются сильный дождь, снег, налипание мокрого снега, а также усиление юго-западного ветра до 25-30 м/с, сказано в штормовом предупреждении министерства.

Напомним, накануне МЧС Крыма призвало жителей и гостей полуострова воздержаться от походов в горы, выходов в море и по возможности ограничить поездки на автотранспорте.

Как сообщал УНИАН, 8 января на 51-ом километре трассы Ялта-Бахчисарай в Крыму сошли две снежные лавины и перекрыли движение автотранспорта. Велись работы по расчистке завалов.

Плато горы Ай-Петри является популярным местом отдыха у туристов и жителей Крыма.