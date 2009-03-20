350 чиновников почистят набережную и парки Симферополя

200 работников Совета министров Крыма и 150 сотрудников аппарата Симферопольского городского совета и его исполнительного комитета проведут 21 марта субботник в Симферополе.

Это первый субботник, организованный горисполкомом в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Симферополя, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботнике примет участие и мэр Геннадий БАБЕНКО.

Уборка территорий симферопольскими чиновниками будет осуществляться в парке им. Гагарина (сбор в 09.00 у «Трех граций»).

Работники Совмина почистят набережную реки Салгир (от пр. Кирова до гост. «Москва» и от сквера Дружбы до ул. Киевской), парк им. Тренева, скверы Победы и Дружбы.

Кроме того, уборка территорий будет осуществлена в Киевском, Железнодорожном, Центральном районах города, поселке Грэсовском, а также вокруг больниц, ряда школ и предприятий Симферополя.

Весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Симферополя проходит с 16 марта по 16 мая 2009.