Серебряный Гоголь украсил монету номиналом 5 гривен (фото)

Национальный банк Украины презентовал юбилейную монету «Николай Гоголь» из серии «Выдающиеся личности Украины».

Номинал монеты - 5 грн., она изготовлена из серебра, качество чеканки – «пруф», масса в чистоте – 15,55 г, диаметр – 33 мм, тираж – 5 тыс. штук. Гурт монеты гладкий с углубленной надписью обозначения металла и его пробы – Ag925, массы в чистоте и логотипом Монетного двора Национального банка Украины.

На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный герб Украины, подпись полукругом «Національний банк України», внизу – номинал и год чеканки монеты «5/гривень/2009», а также изображена композиция, которая символизирует две основные темы творчества Н.Гоголя: тема Украины с ее историей, обычаями, мифами и тема имперской столицы с ее светской жизнью.

На реверсе монеты изображен портрет Николая Гоголя в накидке, под которой вышитая сорочка, которая символизирует землю. Вверху полукругом размещена надпись «Микола Гоголь», внизу – годы жизни «1809/1852».

Авторы эскизов: Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК. Скульпторы: Владимир ДЕМЬЯНЕНКО, Святослав ИВАНЕНКО.

Справка УНИАН. Николай Васильевич Гоголь (1 апреля 1809 г. – 4 марта 1852 г.) – великий украинский и русский писатель, драматург, поэт.