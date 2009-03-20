Мусульмане уберут территорию, где они хотят строить Соборную мечеть

21 марта Международная общественная организация «BIZIM QIRIM» проведет в Симферополе уборку территории, где крымские мусульмане хотят строить Соборную мечеть.

Секретариат организации напоминает, что участок по ул. Ялтинской, 22 длительное время является предметом спора.

В частности, «BIZIM QIRIM» заявляет, что «спустя год мы видим лишь провокационное бездействие городских властей решить эту проблему во благо крымского общества».

Организация отмечает, что «духовное возрождение не должно быть предметом спора, политического или межконфессионального противостояния», оно должно быть «гарантией согласия на полуострове».

Цель запланированной на 21 марта акции - уборка и подготовка территории к строительству мечети. Начало в 9 часов утра.