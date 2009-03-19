Саперы уничтожили 500 боеприпасов из Инкерманских штолен

В Севастополе пиротехническая группа МЧС уничтожила 528 боеприпасов из Инкерманских штолен.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрывоопасные предметы обезвредили на спецполигоне в Балаклавском районе Севастополя.

80 артиллерийских снарядов калибра 102 мм, 48 взрывателей и 400 патронов были изъяты из Инкерманских штолен во время выполнения мероприятий по реализации «Программы уничтожения взрывоопасных предметов, которые остались со времен Второй мировой войны в районе городов Севастополя и Керчи».