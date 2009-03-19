Витренко отстранила от должности лидера парторганизации Крыма

Президиум Центрального комитета Прогрессивной социалистической партии Украины решил приостановить полномочия секретаря республиканского комитета Валерия ИВАНОВА по руководству Крымским рескомом ПСПУ и фракцией Блока Витренко в парламенте автономии.

Решение президиума ЦК в отношении депутата парламента Крыма В.ИВАНОВА принято из-за действий, идущих вразрез с позицией партии и ее лидера Наталии ВИТРЕНКО, сообщается на официальном сайте ПСПУ.

Как отмечается, ПСПУ не поддерживало и не поддерживает мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО и Совет министров Крыма во главе с премьером Виктором ПЛАКИДОЙ.

Политсила и лично Н.ВИТРЕНКО не давали своим однопартийцам поручений 18 марта на заседании крымского парламента голосовать за утверждение отчета Совмина и не согласовывали кандидатуру Андрея СУМЦОВА на должность министра курортов и туризма автономии, говорится в документе президиума ЦК.

Комиссии партийного контроля и Центральной ревизионной комиссии ПСПУ поручено разобраться с деятельностью В.ИВАНОВА. До выяснения причин обязанности по руководству парторганизацией решено возложить на члена крымского рескома Владимира СКАЛУБИНА.

Кроме того, отмечается в документе, ПСПУ не давала согласия на переформатирование руководящего состава Симферопольского горсовета и нескольких комиссий. Президиум ЦК ПСПУ решил исключить из партии депутатов горсовета Майю АЛЕКСАНДРОВУ (была лидером фракции Блока Витренко в горсовете), Игоря МЕРКУЛОВА и Марину СУХОЯРСКУЮ. М.АЛЕКСАНДРОВУ также решено лишить права представлять Блок Витренко в городском совете.

В настоящее время В.ИВАНОВ недоступен для комментария. Он не отвечает на телефонные звонки.

Справка. 18 марта Верховная Рада Крыма назначила депутата из фракции Блока Витренко, бывшего директора Днепропетровского центрального рынка (рынок «Озерка») А.СУМЦОВА министром курортов и туризма автономии. Вопрос о его назначении рассматривался в пакете с другими кадровыми вопросами.

19 марта депутаты из числа сторонников симферопольского мэра Г.БАБЕНКО освободили Владимира БЛИНОВА от должности секретаря горсовета и поменяли руководителей двух комиссий.