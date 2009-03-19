Евпаториец стал абсолютным чемпионом мира по шашкам
17:00, 19 марта 2009Крым
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...во взрослой категории
Мастер спорта Украины международного класса по шашкам, евпаториец Сергей Белошеев стал абсолютным чемпионом мира по шашкам во взрослой категории.
В соревнованиях, которые проходили в Челябинске, он принимал участие в составе сборной Украины. До этого евпаториец уже неоднократно получал звание чемпиона мира и чемпиона Европы, но только в молодёжной категории.
В состязаниях по шашкам среди взрослых евпаториец участвовал впервые. Победа знаменательна ещё и тем, что шашист обыграл двух сильнейших, опытных соперников – 6-кратного чемпиона мира Гавриила Колесова из Якутии и Олега Дашкова из Самары – чемпиона первых интеллектуальных игр в Пекине.
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