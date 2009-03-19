В Крыму техосмотр должны пройти 224 тысячи транспортных средств

В Крыму в этом году 224,1 тысячи транспортных средств подлежит техническому осмотру, из них 41,9 тысячи принадлежат юридическим лицам.

Сегодня в автономии диагностические проверки транспортных средств осуществляют всего 9 предприятий, из них лишь 2 имеют право проводить проверки автобусов большой вместимости и грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, сообщил начальник Управления ГАИ Крыма Александр ХЛЕБНИКОВ на заседании Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения.

Такое количество станций не в состоянии обеспечить проверки транспорта в соответствии с вступившими в силу с 2009 года изменениями в законодательстве. В этой связи Координационный совет разработал меры по увеличению числа станций техосмотра, сообщает пресс-служба правительства Крыма.