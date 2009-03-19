Задолженность по зарплате в Крыму составляет более 64 млн. грн.

В Крыму за последнюю неделю задолженность по выплате заработной платы снизилась на 0,8% – до 64,2 млн. грн., с начала года – возросла на 16,3%

Об этом сообщает Министерство труда и социальной политики автономии.

По оперативным данным городов и районов Крыма, на 18 марта задолженность по зарплате составила 64 млн. 216 тыс. грн., к 1 января 2009 года она увеличилась на 8 млн. 993,3 тыс. грн., или на 16,3%.

По сравнению с оперативными данными на 11 марта 2009 года общая сумма задолженности уменьшилась на 537,6 тыс. грн., или на 0,8%.

Из общей суммы задолженности на экономически активные предприятия приходится 27 млн. 970,5 тыс. грн., или 43,5%; на предприятия-банкроты – 34 млн. 343,4 тыс. грн., или 53,5%; на экономически неактивные предприятия – 1 млн. 902,1 тыс. грн., или 3%.

Кроме того, имеется задолженность по выплате заработной платы из средств государственного бюджета в сумме 67 тыс. грн.