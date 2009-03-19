В Крыму завели дело на гаишников, которые отпустили подозреваемых

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которые помогли замести следы преступления.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Крыма, инспекторы вместо того, чтобы охранять автомобиль, на котором граждане пытались совершить кражу газового конденсата с одного из предприятий Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», дали возможность им скрыться.

Действия правоохранителей квалифицированы по ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением. Ведется следствие.

Справка. В 2008 году в Крыму прокуратурой было расследовано и направлено в суд 34 уголовных дела в отношении 56 работников милиции.