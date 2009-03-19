Двух оппонентов мэра Симферополя лишили должностей в комиссиях

Борис ФРОТМАН отправлен в отставку с должности председателя комиссии Симферопольского городского совета по бюджетно-финансовым вопросам и налоговой политике, а Владимир ЖИВИЦА – с должности руководителя комиссии по вопросам реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства.

За отставку Б.ФРОТМАНА и В.ЖИВИЦЫ сегодня на пленарном заседании горсовета проголосовали 42 депутата, сообщает Центр журналистких расследований

Они лишены полномочий из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, говорится в проектах решений.

Бюджетную комиссию возглавила депутат от фракции «Союз» Алла ЯКУБОВА, а комиссию по ЖКХ – депутат от фракции «Рух-Курултай» Леннур СЕТТАРОВ.