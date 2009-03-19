Двух оппонентов мэра Симферополя лишили должностей в комиссиях
15:16, 19 марта 2009Крым
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«За» – 42 «штыка» Геннадия Бабенко
Борис ФРОТМАН отправлен в отставку с должности председателя комиссии Симферопольского городского совета по бюджетно-финансовым вопросам и налоговой политике, а Владимир ЖИВИЦА – с должности руководителя комиссии по вопросам реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства.
За отставку Б.ФРОТМАНА и В.ЖИВИЦЫ сегодня на пленарном заседании горсовета проголосовали 42 депутата, сообщает Центр журналистких расследований
Они лишены полномочий из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, говорится в проектах решений.
Бюджетную комиссию возглавила депутат от фракции «Союз» Алла ЯКУБОВА, а комиссию по ЖКХ – депутат от фракции «Рух-Курултай» Леннур СЕТТАРОВ.
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