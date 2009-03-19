Цирк в Симферополе: отставка секретаря городского совета и яйца на голове мэра

Депутаты Симферопольского городского совета сегодня сняли Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в тайном голосовании бюллетенями приняли участие 43 депутата, и все они высказались за увольнение В.БЛИНОВА. Всего в горсовете 76 депутатов.

После оглашения результатов голосования произошел курьёз. Депутат Наталья ЛАНТУХ разбила несколько яиц и вывалила их на голову симферопольского мэра Геннадия БАБЕНКО. Депутаты назвали свою коллегу хулиганкой и проголосовали за то, чтобы вывести ее из зала. Правда, в это время она вышла сама.

Н.ЛАНТУХ назвала сегодняшние события в горсовете фарсом и заявила, что своим «символическим жестом» выразила протест. «Все, что происходило сегодня в горсовете, унижает органы власти в целом», - сказала депутат. На вопрос журналистов, была ли «операция яичница» спонтанной, Н.ЛАНТУХ ответила утвердительно, хотя некоторые работники СМИ утверждают, что видели яйца в ее сумке еще утром.

Заседание сессии продолжилось.

В сегодняшнем проекте повестки дня сессии был пункт об отчете секретаря горсовета. В.БЛИНОВ не явился на заседание «из-за болезни». Мэр заявил, что отчет секретаря уже обсуждался в комиссиях горсовета и предложил заменить обсуждение данного вопроса вопросом об отставке В.БЛИНОВА.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Г.БАБЕНКО и В.БЛИНОВ конфликтовали друг с другом.

В частности, ряд депутатов горсовета, в том числе и В.БЛИНОВ, обвинили мэра в теневом распределении земельных участков в Симферополе. Со своей стороны Г.БАБЕНКО заявил, что нынешний состав горсовета пытается навести порядок в земельной сфере, тогда как прошлый созыв, в котором были и некоторые депутаты, являющиеся сегодня его противниками, «дерибанил» землю.