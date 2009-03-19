Крымским депутатам накинули год
12:51, 19 марта 2009Крым
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«За» проголосовали 365 нардепов
Верховная Рада Украины приняла закон «Об утверждении изменения к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым (по поводу срока полномочий ВР АРК)».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 365 народных депутатов из 442 зарегистрированных в зале.
Данным законом предусмотрено, что срок полномочий Верховной Рады АРК составляет 5 лет (в ныне действующем законодательстве срок полномочий составлял 4 года – УНИАН).
Закон вступает в силу со дня его опубликования и вводится в действие со дня назначения в соответствии с Конституцией и законами Украины очередных выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым в 2010 году.
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