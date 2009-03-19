Крымским депутатам накинули год

Верховная Рада Украины приняла закон «Об утверждении изменения к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым (по поводу срока полномочий ВР АРК)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 365 народных депутатов из 442 зарегистрированных в зале.

Данным законом предусмотрено, что срок полномочий Верховной Рады АРК составляет 5 лет (в ныне действующем законодательстве срок полномочий составлял 4 года – УНИАН).

Закон вступает в силу со дня его опубликования и вводится в действие со дня назначения в соответствии с Конституцией и законами Украины очередных выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым в 2010 году.