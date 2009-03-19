Клещи вышли в Крыму на тропу войны

В Крыму клещи начали «сезон охоты» на людей.

«Сейчас только начало (активности). Нападения клещей начались с февраля. На сегодняшний день – 14 случаев нападений на людей, из них пострадали семь детей. Но больных пока нет», – сообщила корреспонденту УНИАН врач-паразитолог Республиканской санитарно-эпидемиологической станции Татьяна ЖУЛАЕВА.

В настоящее время сотрудники СЭС ведут работы с группой риска. «C теми лицами, которые работают в лесопарковых зонах, в заповедниках. Они проходят обучение по определенной программе, мы учим, как делать самоосмотры во время работы в лесу и после работы», – сказала врач-паразитолог.

Первый пик активности клещей приходится на май-июнь и половину июля, а второй – на сентябрь-октябрь.

Наиболее опасная ситуация по-прежнему в Алуштинском регионе, Бахчисарайском, Белогорском, Красногвардейском, Кировском, Симферопольском и Судакском районах, в Большой Ялте, а также в лесопарковой зоне Симферополя. «Если нет жизненной необходимости посещать (леса и парки этих регионов), то лучше не посещать», – отметила Т.ЖУЛАЕВА, добавив, что в других регионах полуострова полно благополучных мест для походов и отдыха.

Врач-паразитолог посоветовала тем, кто отправится на прогулку в лесопарковую зону, надевать светлую одежду (лучше всего – хлопчатобумажную, плотно прилегающую к телу) и делать само- и взаимоосмотр.

СЭС настоятельно рекомендует гражданам не приносить из леса цветы, букеты из листьев и трав, так как на них могут быть клещи.

«Если все же клещи напали, то с ними нужно очень осторожненько обращаться. В специальных банках доставлять в санэпидстанцию по месту жительства, чтобы определили: переносчик или не переносчик. (Предусмотрено) определенное время наблюдения за теми, кто был укушен переносчиками», – сказала врач-паразитолог.

В 2008 году в Крыму было более трех тысяч укушенных клещами. Зарегистрировано 3 больных клещевым вирусным энцефалитом.

В 2006-2007 годах в автономии случаев заболевания клещевым энцефалитом не было.