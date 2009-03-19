В Рухе опасаются, что новый министр курортов Крыма добьёт отрасль

Лидер Крымской организации Народного Руха Украины, депутат крымского парламента Леонид ПИЛУНСКИЙ считает, что назначение Андрея СУМЦОВА на должность министра курортов автономии "положит конец туристической отрасли полуострова", сообщает пресс-служба партии.

"Такое назначение говорит о конце бело-голубой власти в Крыму, ведь к власти приходят люди с сомнительным прошлым и плохой профессиональной квалификацией", - заявил представитель Руха.

По его мнению, назначение А.СУМЦОВА негативно отразится на туристической инфраструктуре полуострова, поскольку он не имел никакого отношения к туризму и не имеет необходимых знаний.

Также лидер Крымской организации НРУ заявил, что должность министра курортов в туристическом регионе Украины является очень прибыльной в плане отмывания денег, получения так называемых "откатов".

***18 марта Верховная Рада Крыма назначила депутата из фракции Блока Витренко, бывшего директора Днепропетровского центрального рынка (рынок "Озерка") А.СУМЦОВА министром курортов и туризма автономии. Вопрос о назначении А.СУМЦОВА рассматривался в пакете с другими кадровыми вопросами.