Крымские люди Витренко ополчились против ... 10 гривен

Лидер крымской организации Прогрессивной социалистической партии Украины, член президиума парламента автономии Валерий ИВАНОВ выступает против проведения в Крыму праздничных мероприятий, посвященных 370-летию со дня рождения гетмана Ивана Мазепы.

Сегодня с трибуны парламента автономии В.ИВАНОВ заявил, что «шкуру спустит» с тех, кто «хотя бы одну копейку» потратит в Крыму на празднование дня рождения И.Мазепы.

«Льва Толстого не вписали (в Украине) в юбилейные даты, Пушкина не вписали, Великую Отечественную войну не вписали. Никто ни одной копейки на Мазепу не потратит! Знайте это. Никогда Крым не станет на колени. Предан он (И.Мазепа) анафеме – до свидания!», – сказал лидер крымских «витренковцев».

Кроме того, В.ИВАНОВ призвал отказаться от выдачи зарплаты крымчанам «мазеповками» – купюрами в 10 гривен (на которых изображен И.Мазепа). Депутат предложил заменить каждую «десятку» двумя «пятерками».