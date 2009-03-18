Управление образования Евпатории будет судиться с тепловиками

Управление образования Евпатории направило исковое заявление в суд на предприятие «Евпаториятеплокоммунэнерго» в связи с приостановкой подачи тепла в большинство школ и детских садов в феврале текущего года.

Об этом сообщила начальник управления образования Валентина ЖЕРЕБЕЦ, сообщает евпаторийский городской портал Каламит

Напомним, с 9 февраля большинство котельных Евпатории из-за долгов были отключены от газа. Горожане за январь заплатили за тепло всего на 49%. У управления образования задолженности перед «Евпаториятеплокоммунэнерго» и Управлением по эксплуатации газового хозяйства не было. 12 февраля по предписанию санэпидстанции из-за отсутствия тепла почти все школы и детсады города были закрыты, учебный процесс возобновился 16 февраля.

«Казалось бы, не учились всего несколько дней, а проблем из-за этого возникло много. Во-первых, с выполнением учебной программы. У наших выпускников в этом году, в связи с началом 6 мая проведения внешнего независимого оценивания, изучение учебного материала заканчивается 30 апреля, что повлекло за собой корректировку календарных планов учителей. Работали методические объединения, уплотняли программу, поэтому каждый день обучения сегодня очень важен. Школьники пропустили несколько дней, теперь их придется наверстывать, в том числе и в каникулы. Во-вторых, пока школы и детские сады не работали, дети были предоставлены сами себе. Кто-то гулял целыми днями на улице, другие сидели в холодных квартирах. В результате, когда школы и детские сады заработали, вырос уровень заболеваемости», - отметила В.ЖЕРЕБЕЦ.

«Управление образования подготовило и направило исковое заявление в суд на предприятие «Евпаториятеплокоммунэнерго», так как по договору именно оно осуществляет подачу тепла в учреждения образования. Хотя основная проблема связана с тем, что горгаз просто перестал подавать голубое топливо в котельные», - сказала начальник управления образования Евпатории.

Она добавила: нет уверенности в том, что «подобные прецеденты впредь не будут повторяться». «Непонятно, почему дети становятся заложниками разборок энергопоставляющих служб», - заявила В.ЖЕРЕБЕЦ.