Сотрудник банка стырил немного денег со счета клиента

Лики кризиса?

В Крыму органы прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении специалиста отделения одного из банков Черноморского района автономии, который снял со счета клиента 1900 гривен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма. Действия банковского служащего прокуратура Черноморского района квалифицировала по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины – присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter