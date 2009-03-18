Сотрудник банка стырил немного денег со счета клиента

17:22, 18 марта 2009
Крым
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Лики кризиса?

В Крыму органы прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении специалиста отделения одного из банков Черноморского района автономии, который снял со счета клиента 1900 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Действия банковского служащего прокуратура Черноморского района квалифицировала по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины – присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

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