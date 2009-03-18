Милиционер украл в магазине игровые приставки и духи

Органами прокуратуры направлено в суд уголовное дело в отношении работника милиции, который совершал кражи в расположенном в самом центре Симферополя магазине.

В обвинительное заключение вошло два эпизода совершения краж: в первый раз обвиняемый покусился на две игровые приставки, во второй раз похитил духи. Общая сумма украденного составила более 6 тысяч гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Собранные прокуратурой доказательства вины правоохранителя в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, будет рассматривать Центральный районный суд Симферополя.