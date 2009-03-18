Городской совет Севастополя дал карт-бланш наркобаронам?

Медики Севастополя опротестуют в судебном порядке решение городского совета, запрещающее использование помещений коммунальной собственности в целях внедрения программ заместительной поддерживающей терапии с применением препаратов, содержащих метадон гидрохлорид и бупренорфин гидрохлорид по отношению к наркозависимым.

Об этом сегодня заявил начальник Управления охраны здоровья Севастопольской городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ в «прямом эфире» региональной государственной телерадиокомпании.

Он назвал решение депутатов абсурдным и беспрецедентным. По убеждению В.ПОЛОГОВА, «противозаконные решения не должны иметь силу». «Безусловно, у медиков города и у наших пациентов остается единственная зашита – опротестовать это незаконное решение, чем мы и вынуждены будем, к сожалению, заниматься», – сказал начальник управления.

По его словам, депутаты горсовета отказываются выполнять Закон Украины «О внедрении заместительной поддерживающей терапии для лечения инъекционных наркоманов, страдающих СПИДом», говорят о том, что в севастопольских больницах этот закон не будет выполняться. Почему? Трудно сказать. У них свои доводы. Это доводы немедицинского характера. Эти доводы – пиар-акция».

«Более того, - добавил В.ПОЛОГОВ, - те депутаты, которые проголосовали за принятие такого решения, они, наверное, будут объявлены ”людьми года” севастопольской наркомафией. Вчерашним решением депутаты поддержали распространение опиоидных наркотиков из маковой соломки, дали карт-бланш наркобаронам: мол, ребята, работайте в городе спокойно, вам никто не помешает».

По мнению начальника управления, «депутаты по этой проблеме информированы неправильно, более того - дезинформированы целенаправленно. Через СМИ, Интернет. Когда мы говорим о проблеме опиоидной инъекционной наркомании, мы не должны забывать, что наркодилеры только по Севастополю, только по тем инъекционным наркоманам, о которых мы знаем, которые у нас на учете стоят, получают ежегодный навар около 50 млн. грн. Они будут защищать свой «бизнес»? Будут. Каким образом они будут защищать свой бизнес? Они будут вкладывать деньги на контрпропаганду заместительной терапии».

Как сообщал УНИАН, в принятом 17 марта 2009 года Севастопольский городским советом решении, в частности, говорится: «…учитывая, что заменой одного наркотика (героина) более дешевым синтетическим наркотиком - метадоном, имеющим более сильный наркозависимый эффект, невозможно остановить рост наркомании в Украине, учитывая пагубные последствия для общества от легализации искусственного наркотика метадона в Украине, руководствуясь ст. 26 Закона Украины ”О местном самоуправлении в Украине”, Севастопольский городской совет решил запретить использование помещений коммунальной собственности в целях внедрения программ заместительной поддерживающей терапии…». За это решение проголосовали 48 депутатов.

Главный врач Городской психиатрический больницы Георгий КАДОМЦЕВ, на базе которой открылась клиника реабилитации и поддержки больных наркоманией, в интервью УНИАН сообщил, что «на метадоновой программе будут исключительно люди, болеющие ВИЧ/СПИД, туберкулезом и наркоманией».

Г.КАДОМЦЕВ также выразил удивление в связи с тем, что юридическая служба горсовета «каким-то образом поддалась на эмоции, в частности, не проработала законодательную базу по нашей проблеме». По информации главврача, с 1 марта в городе в пилотном проекте задействовано 15 больных, «ровно столько, сколько у нас есть лекарств, но с 1 апреля планируется применять заместительную терапию по отношению к еще 15 больным».

По данным городского управления охраны здоровья, в Севастополе на сегодня около 800 инъекционных наркоманов, из них более 600 стоят на учете, употребляют опий инъекционным путем. Из них треть - ВИЧ-инфицированные.