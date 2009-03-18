Единственную подлодку Украины перевели с завода ЧФ РФ в док

Подводная лодка Военно-морских сил Украинысегодня переведена из Судоремонтного завода №13 Черноморского флота РФ в плавдок №88 (бухта Троицкая, входящая в Севастопольскую бухту) для прохождения нового этапа ремонта.

Как сообщил радио «Бриз» Военно-Морских Сил Украины старший помощник командира корабля капитан 2 рангу Эдуард ПАВЛЮТИН, период ремонта определен в 45 суток, и за это время должны быть выполнены работы на донно-забортной арматуре, по очистке и покраске подводной части корабля, проверке винто-рулевой группы и другие работы по восстановлению готовности подводной лодки.

Как сообщал УНИАН, 24 января текущего года во время празднования 38-й годовщины лодки командир корабля «Запоріжжя» капитан 1 ранга Олег ОРЛОВ заявил журналистам, что «ремонт подводной лодки вышел на завершающую стадию». По его словам, «уже полностью проведено испытание главной энергетической установки, подводная лодка готовится к доковому ремонту, с выходом из дока мы будем готовы грузить аккумуляторную батарею, и выходить на этап швартовых испытаний». Как добавил тогда офицер, «за швартовыми испытаниями - этап подготовки к выходу в море, и выход в море на ходовые испытания».

Справка УНИАН. Подводная лодка «Запоріжжя» (до 21 октября 1997 года корабль назывался Б-435) была построена и спущена на воду 29 мая 1970 года в Ленинграде. 4 октября на лодке был поднят военно-морской флаг, а 20 января 1971 года после завершения государственных испытаний, корабль был включен в состав ВМФ СССР.

Многие годы лодка входила в состав Северного флота, с 1990 года - в состав Черноморского флота.

В состав ВМС Украины лодка вошла в июле 1997 года. В том же году, 1 августа, на «Запоріжжі» были подняты государственный флаг и флаг украинских ВМС. С 1997 года лодка находилась в доковом ремонте завода «Металлист» у Балаклаве. В начале февраля 2003 года ее перебазировали из Балаклавской в Севастопольскую бухту для осуществления ремонта узлов и механизмов в Судоремонтном заводе №13 ЧФ РФ.

Надводная водотоннажность этой подводной лодки составляет 1950 тонн, подводная - 2500 тонн. Скорость хода в надводном положении - 16,4 узлов, в подводном - 16 узлов. Длинна корпуса - 91 метр. Имеет на вооружении торпеды и мины.