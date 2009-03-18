Кабмин отменил 13-процентную надбавку на импорт

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым отменил действие 13% надбавки к пошлине на импорт товаров, кроме автомобилей и холодильников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Совета предпринимателей при Кабмине Оксана ПРОДАН.

Она подчеркнула, что согласно закону, которым такая надбавка была введена, правительство имеет право принимать решение о ее отмене на некоторые товары.

“Кабмин отменил эту надбавку для всего импорта, кроме автомобилей и холодильников”, - сказала О.ПРОДАН.

В то же время, министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что данное постановление вступит в действие через 10 дней после публикации.

Кроме того, министр сообщил, что Кабмин одобрил законопроект, которым, в случае его принятия парламентом, действие 13% надбавки к ввозной пошлине будет отменено вообще.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом", которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом предусматрено введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона "О едином таможенном тарифе".

На прошлой неделе Япония объявила о намерении принять ответные меры, если действие временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины на импортные товары не будет отменена на импортируемые в Украину японские автомобили.

17 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что выступает за отмену этой надбавки, так как ее введение противоречит нормам ВТО.