За аварию воронка накажут водителя

Виновники дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля для перевозки заключенных будут наказаны, уверяет начальник милиции Крыма Николай ИЛЬИЧЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ИЛЬИЧЕВ заявил сегодня журналистам в Симферополе.

Так, главный милиционер Крыма отметил, что ответственность, скорее всего, будет нести водитель перевозившей спецконтингент машины. «Я не судья и не прокурор, но он, видимо, нарушил какие-то правила дорожного движения, и по первичному анализу видно, что он что-то нарушил: или превысил скорость, или не так тормозил, или что… В любом случае – водитель будет нести ответственность», – сказал Н.ИЛЬИЧЕВ. Кроме того, он сообщил, что «наказаны руководители», однако не уточнил – какие именно. «Мы понаказывали всех, кто там что нарушил», – заявил главный милиционер Крыма.

«Возбуждено (прокуратурой) уголовное дело, идет расследование», – добавил Н.ИЛЬИЧЕВ.

На вопрос, подтверждается ли версия о том, что заключенные раскачивали автозак, начальник милиции Крыма ответил: «Водитель говорит, что раскачивали… Я там не присутствовал, следствие покажет: было это или не было».

На вопрос, соответствует ли действительности информация ряда источников о том, что водитель и милиционеры, которые осуществляли конвоирование заключенных, были пьяными, Н.ИЛЬИЧЕВ ответил: «Проведенные результаты экспертиз говорят о том, что они были трезвыми». При этом начальник милиции Крыма не уточнил, о какой именно экспертизе идет речь.

Как сообщал УНИАН, 5 марта отдельная рота конвойной службы милиции при ГУ МВД в Крыму проводила плановое этапирование на спецавтомобиле ГАЗ-3307 спецконтингента из Симферопольского следственного изолятора. По информации пресс-службы милиции, следуя из Раздольного в Евпаторию, на левом закруглении проезжей части дороги «вследствие раскачивания автомобиля спецконтингентом в количестве 16 человек» машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась. В результате ДТП, по данным правоохранителей, были госпитализированы 4 взятых под стражу человека и 2 милиционера конвоя.

В сообщении милиции отмечалось, что водитель автозака работает в органах внутренних дел 20 лет, имеет водительский стаж 26 лет. «По предварительному медицинскому заключению все работники милиции, в том числе и водитель, – трезвые. Для окончательного заключения взяты анализы на наличие алкоголя в крови», – заявили в милиции.

В Сакской межрайонной прокуратуре, которая занимается расследованием дела, на днях заявили некоторым СМИ, что экспертизы на наличие алкоголя в крови водителя и правоохранителей, осуществлявших конвоирование заключенных, готовы, однако сообщить их результаты отказались, ссылаясь на тайну следствия.