Соки вызывают диабет и ожирение

Исследователи из школы медицины Гарвардского университета (США) обнаружили, что фруктовые соки могут способствовать развитию диабета II типа. Специалисты заметили, что у женщин, которые ежедневно выпивают по 3 стакана яблочного сока, риск этого заболевания повышается на 15%.

Ежедневное употребление апельсинового сока повышает вероятность заболевания диабетом на 25%, кроме того, оно может привести к ожирению, сообщает Медицинская информационная сеть

То же относится и к другим фруктовым сокам, говорят специалисты.

Все фруктовые соки содержат много сахара и мало клетчатки. Как результат - у тех, кто часто пьет соки, неизбежно повышается уровень сахара в крови.

Вероятность развития диабета снижается, если вместо сока потреблять фрукты в натуральном виде: клетчатка замедляет усвоение сахара. Специалисты советуют есть фрукты отдельно от другой еды - за час или спустя час после приема пищи.