Как граждане Украины относятся к НАТО, ЕС и Черноморскому флоту

Украинцы начали лучше относиться к Евросоюзу, а отношение к НАТО остается неизменно низким.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, который сегодня подводил итоги годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны».

Согласно данным, переданным агентству УНИАН, наблюдается стойкая тенденция уменьшения количества респондентов, которые связывают перспективы развития Украины с Россией, и увеличение количества сторонников интеграции Украины с Европейским Союзом.

В институте отмечают, что на сегодня 28,6% украинцев связывают перспективы развития с ЕС (в октябре 2006 года было только 18,9%), а 28,1% - с Россией (33,5% - в октябре 2006 года).

По мнению экспертов, эта тенденция, в частности, обусловлена тем, что на фоне позитивных ожиданий от политики Евросоюза по отношению к Украине (вступление в ВТО, возможно упрощение визового режима) наблюдаются негативные ожидания экономической угрозы со стороны России (цена на газ, «торговые войны», экономические санкции).

Однако, отмечают эксперты, украинцы не спешат в НАТО, отношение к которому практически не изменилось за последние годы, оставаясь критическим, тогда как отношение к Евросоюзу постепенно меняется к лучшему.

«Сегодня, как и два года назад, Евросоюз привлекает украинцев в первую очередь перспективами зарабатывать деньги и безпрепятственно путешествовать, а не возможным членством страны в ЕС с четкими обязанностями государства и граждан», - отмечают в Институте Горшенина.

Большинство респондентов выступают за сохранение Украиной нейтрального статуса. Более того, отмечают эксперты, две трети опрошенных против размещения иностранных военных баз на территории страны. При этом граждане Украины не расценивают размещения российских военнослужащих на территории страны как военное присутствие. 36,1% украинцев к пребыванию российского Черноморского флота на территории Крыма относятся лояльно.

Также, в соответствии с данными опросами, украинцы скептически относятся к оборонным возможностям страны и поддерживают переход армии на профессиональную основу. Всего 13,5% опрошенных считают, что армия должна состоять из призывников, на основе обязательной воинской службы.

Украинцы считают, что сближение Украины с Россией должно происходить в определенных границах. В частности, подобное сближение должно ограничиться безвизовым передвижением граждан (57,8%), культурным взаимообменом (53,7%) и введением единого таможенного пространства (35,8%). Следовательно, по мнению украинцев, любое сближение с Россией должно иметь форму прагматичного сотрудничества и взаимообмена. В целом украинцы не готовы сближаться с Россией на институционном уровне.

На протяжении 2008 года Киевский Институт проблем управления имени Горшенина исследовал, каким видят украинцы собственное государство и каким хотели бы его видеть, чего ожидают от своей страны, на что и на кого надеются, как планируют свое будущее. Исследования проводились методом индивидуальных интервью (face to face) и телефонных опросов (CATI), и осуществлялись во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе.