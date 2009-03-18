Результаты экспертиз по делу мажора на Bentley ждут уже полгода

13:45, 18 марта 2009
Крым
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Всё остальное – следственная тайна

Следствие ожидает результатов экспертиз по делу об аварии в сентябре 2008 года с участием сына депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА Виталия ФАЙНГОЛЬДА, в результате которой погибла 25-летняя байкер Анна Мишуткина.

Об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Николай ИЛЬИЧЕВ.

«Пока нет. Ожидается скоро», – ответил Н.ИЛЬИЧЕВ на вопрос корреспондента УНИАН, получены ли экспертизы. Он уточнил, что результаты ожидаются к концу марта.

«Всё остальное – следственная тайна, я не могу разглашать (её)», – сказал начальник милиции Крыма.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 сентября 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски. Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла водитель мотоцикла. У А.Мишуткиной осталась малолетняя дочь. Водитель Bentley, по данным ГАИ, получил сотрясение головного мозга. Возбуждено уголовное дело. Дело находится на контроле министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

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