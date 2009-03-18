Крым призвал Украину активизировать сотрудничество с РФ

Верховная Рада Крыма призывает активизировать сотрудничество с Россией и другими странами – бывшими республиками Советского Союза, передает корреспондент УНИАН.

«Верховная Рада Крыма считает необходимым активизировать политику, направленную на развитие всеобъемлющего сотрудничества Украины, прежде всего, с Российской Федерацией и другими республиками бывшего СССР», - говорится в принятом сегодня на пленарном заседании крымского парламента заявлении в связи с 18-й годовщиной Всесоюзного референдума о сохранении СССР как обновленной федерации суверенных республик.

На территории СССР в референдуме, который состоялся 17 марта 1991 года, приняли участие 148,5 миллиона человек, из них 113,5 миллиона высказались за сохранение обновленного Союза. «К сожалению, произошедшие затем в нашей стране драматические события не позволили реализоваться воле народа, выраженной в ходе Всесоюзного референдума 1991 года», - говорится в заявлении крымской ВР.

Кроме того, парламент автономии заявил о своей готовности «максимально содействовать вступлению Украины в международные организации Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)».

ВР Крыма решила направить документ в Верховную Раду Украины, областные советы, городские советы Киева и Севастополя, Государственную думу Российской Федерации и Совет Федерации РФ.

Во время принятия заявления один из крымских парламентариев вынес на трибуну большую карту с границами Советского Союза и надписью «Великая Россия. Мы помним! Это земля наших предков!».