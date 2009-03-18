Митрополит Лазарь стал почетным крымчанином

Митрополиту Симферопольскому и Крымскому ЛАЗАРЮ (в миру – Ростислав ШВЕЦ) присвоено звание «Почетный крымчанин».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня на пленарном заседании Верховной Рады Крыма проголосовали 82 депутата из 96 зарегистрированных в зале. Всего в парламенте автономии 100 депутатов.

Звание «Почетный крымчанин» присвоено управляющему Симферопольской и Крымской епархией Украинской православной церкви Московского патриархата «за выдающиеся личные заслуги в возрождении духовности, сохранении межконфессионального мира, активную благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность».

Справка УНИАН. Р.ШВЕЦ (1939 года рождения) в 1992 году назначен архиепископом Симферопольским и Крымским, в 2000 году возведен в сан митрополита.

Звание «Почетный крымчанин» присваивается за выдающиеся личные заслуги перед Автономной Республикой Крым.