Первый магазин с "живыми полками" появился в Севастополе. Любой желающий может абсолютно бесплатно взять любую понравившуюся книгу, но взамен оставить свою, уже прочитанную.

Подобный вид чтения, буккроссинг, зародился в Америке, в конце прошлого века. Его цель, говорят организаторы севастопольского проекта, популяризация идеи чтения, создание всемирной библиотеки.

На территории Украины обмен книгами начался в 2005 году. До недавнего времени центры буккроссинга существовали в Киеве и Ивано-Франковске. Третий, официально зарегистрированный, появился в Севастополе.

Александра Соболева рассказывает: о буккроссинге слышала давно. Удивляется, почему раньше в Севастополе не было такого центра. Сегодня принесла на обмен книгу Михаила Жванецкого. Взамен нашла себе книгу-биографию Бориса Ельцина.

Инициатор Центра буккроссинга Алеся Кодаченко говорит: попытки сделать что-то подобное уже были в Крыму. Но не увенчались успехом, уверяет она.

Сейчас любителей подобного вида чтения насчитывается около 300 тысяч человек по всему миру, рассказывает Алеся.

В скором времени книжных магазинов с "живыми полками", так в народе называют буккроссинг, в Севастополе будет больше, рассказывают инициаторы проекта. Идея обмена книгами пришлась севастопольцам по душе, но подсчитать количество участников акции не могут – специальный учет не ведут. Говорят, к проекту присоединилась не только молодежь, но и люди старшего возраста.

Черноморская ТРК