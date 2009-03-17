С 2011 года Россия начнет масштабное перевооружение флота

С 2011 года в России начнется масштабное перевооружение армии и флота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны России.

”В прошлом году уже удалось перевести на современную технику целях ряд соединений и частей, а с 2011 года начнется масштабное перевооружение армии и флота”, - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, на их разработку и закупку новейших вооружений направляются значительные средства, причем их объем, несмотря на проблемы в финансах, сохранился в ранее планируемых показателях.

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что повышение боеготовности войск, прежде всего стратегических ядерных средств, и оснащение новейшими вооружениями являются основными задачами России.

”Первая задача - это качественное повышение боеготовности войск, прежде всего стратегических ядерных сил. Они должны гарантированно выполнять все поставленные задачи по обеспечению военной безопасности России. Кроме того, на повестке дня - перевод всех боевых частей и соединений в категорию постоянной готовности”, - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, Президент России заявил, что конфликтный потенциал в ряде регионов и расширение НАТО требует модернизации Вооруженных сил России.

”Анализ военно-политической обстановки в мире показывает, что в ряде регионов остается серьезный конфликтный потенциал, сохраняются угрозы, которые несут и локальные кризисы, и международный терроризм, не прекращаются попытки расширения военной инфраструктуры НАТО вблизи границ России”, - подчеркнул Президент. По его мнению, все это требует качественной модернизации российских Вооруженных сил.

”Несмотря на текущие финансовые сложности, для этого сегодня есть все условия”, - считает он.

В свою очередь министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ сообщил, что доля современных образцов вооружений в российской армии к 2015 году будет доведена до 30%, а к 2020 - до 70%.