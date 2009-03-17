Миллион подписей собран в защиту конституционных полномочий Крыма

По состоянию на сегодняшний день собрано более одного миллиона подписей граждан в поддержку требования Всекрымского Вече к руководству Украины о реализации конституционных полномочий Автономной Республики Крым, заявил председатель Общественного Совета по защите конституционных полномочий автономии, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ.

Об этом сообщили в пресс-службе Общественного Совета по защите конституционных полномочий Крыма.

19 января Всекрымское вече потребовало от Президента, премьера, спикера и генерального прокурора Украины обеспечить «незамедлительную реализацию» основных положений крымской Конституции, являющейся неотъемлемой частью законодательства страны.

Население Крымской автономии составляет более 1,9 млн. человек.

В сообщении утверждается, что в Крыму активно идет сбор подписей граждан в поддержку требования Всекрымского Вече. По мнению Л.ГРАЧА, «столь высокий энтузиазм» говорит «о понимании обществом важности геополитической и стратегической значимости Крыма».

Коммунист заявил, что сбор подписей продолжается, «и еще будет собрано не менее полумиллиона подписей».