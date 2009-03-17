Трое крымчан на «Мерседесе» жестоко избили гаишника

На 47-м километре автодороги Ульяновка-Николаев трое жителей Автономной Республики Крым избили сотрудника Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба Управления ГАИ в Николаевской области, пострадавший инспектор вел скрытое видео-фотонаблюдение с применением устройства "Визир" на гражданском автомобиле ВАЗ-2101.

Возле наряда ГАИ остановился автомобиль Mercedes Vito, из которого вышли трое мужчин и начали нецензурно выражаться — им не понравилось, что гаишник сфотографировал их машину. После чего избили инспектора, отобрали у него цифровую видеокамеру Samsung, мобильный телефон и ключи от автомобиля, сели в свою машину и направились в сторону Первомайска.

Избитый сотрудник ГАИ при помощи второго мобильного телефона сообщил о произошедшем в дежурную часть государственной патрульной службы. Дежурный дал ориентировку на все посты ГАИ, сообщил об инциденте в городское управление милиции и вызвал "скорую". С диагнозом "ушиб головного мозга и рубленые раны головы" гаишник был госпитализирован в Первомайскую городскую больницу.

Крымчан задержал наряд ГАИ.

Правоохранители опросили всех участников инцидента, собрали материалы для возбуждения уголовного дела и передали их в прокуратуру Первомайска. В прокуратуре приняли решение — освободить задержанных из-за отсутствия состава преступления.

По материалам Николаевской областной интернет-газеты