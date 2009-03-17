Памятники архитектуры в Балаклаве будут восстановлены к июлю

Памятники архитектуры на набережной Назукина в Балаклаве будут восстановлены, несмотря на кризис, к июлю текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам директор ООО «Аквалайн Плюс» Сергей НЕБУТОВ.

По его словам, немногим более года назад начато восстановление комплекса исторических зданий — памятников архитектуры местного значения, построенных в начале прошлого века: дома городского головы Михайли, дачного комплекса, принадлежавшего актрисе Соколовой, у которой гостила украинская поэтесса Леся Украинка, и дома врача Педькова.

По словам С.НЕБУТОВА, уже выполнены «бетонные работы» на первом и четвертом участках набережной, в настоящее время предприятие приступает «к реконструкции второго и третьего участков, обустройству каналов для инженерных сетей».

Кроме того, добавил он, выполнен каркас здания дачи актрисы Соколовой и большого флигеля. «Сейчас мы приступает к устройству кровли и заполнению оконных и дверных пройомов. После этого мы произведем наружную отделку фасадов с установлением архитектурных элементов, которые будут выполнены из альминского камня», — сказал С.НЕБУТОВ.

На сегодня выполнены работы по устройству фундамента и заполнения стен цокольного этажа дома городского головы Михайли. «Параллельно с этим производятся работы по изготовлению архитектурных элементов, которые будут установлены после возведения каркаса здания», — сообщил С.НЕБУТОВ.

«Относительно дома врача Педькова можно сказать, что ведутся работы по восстановлению эксплуатационной пригодности существующих опорных стен, завершены работы по устройству фундамента, и приступаем к реализации работ по строительству первого этажа», — сказал директор.

С.НЕБУТОВ сообщил, что «все работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, и в строгом соответствии с проектной документацией».

Он также заявил, что финансовый и экономический кризис «ни в коем случае» не остановит восстановление зданий, «нами планируется закончить работы по восстановлению памятников архитектуры в июле текущего года».

Директор уточнил, что строительство комплекса «разбито» на три этапа. «На первом этапе осуществляется реконструкция набережной. На втором — реконструкция памятников архитектуры, и на третьем — новое строительство. Так вот, после завершения этих трех этапов, после ввода объектов в эксплуатацию, здесь будет открыта пешеходная зона», — сказал он.

На вопрос журналистов, «будет ли обустроено помещение под музей Леси Украинки», С.НЕБУТОВ ответил, что в данном отношении ведутся переговоры, «какое-то решение» будет ближе к окончанию работ.