Феодосия объявила войну мусору. Городской председатель Александр БАРТЕНЕВ призвал феодосийцев поучаствовать в борьбе с мусором и не забывать, что «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».

«Острая проблема в городе - несанкционированные свалки бытового и строительного мусора. Некоторые горожане выбрасывают мусор буквально под окна жилых домов», - отметили в мэрии.

Участковые инспекторы вместе с коммунальщиками два-три раза в неделю будут выходить на улицы города и штрафовать нарушителей.

В настоящее время в Феодосии принято решение о закупке 100 мусорных контейнеров для установки в разных районах города, сообщает главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского горсовета Анна ТРОФИМОВА.

А.БАРТЕНЕВ сообщил, что 2009 год пройдет под знаком ЖКХ, и власти постараются, чтобы финансовые вливания в эту сферу были самыми большими. «Главное в борьбе с мусором - чтобы каждый житель, от малыша до взрослого, ответственно и бережно относился к своему родному городу, ведь мусор в наших дворах крайне неприглядно характеризует самих феодосийцев. Власти со своей стороны обязаны наладить работу всех коммунальных служб как можно эффективнее», - сказал мэр.