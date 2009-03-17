Крымским депутатам устроят публичную порку розгами и палками

18 марта члены русских организаций, входящих во Всекрымскую предвыборную коалицию «Русский Фронт Сергея Шувайникова», на митинге-пикете возле здания Верховного Совета автономии устроят публичную порку розгами и палками чучела крымского депутата за обман народа.

Акция приурочена к третьей годовщине проведения выборов в Верховный Совет Крыма и прихода к власти коалиции во главе с избирательным блоком «За Януковича!». «Три года избиратели Крыма ждут от правящей коалиции Верховного Совета Крыма выполнения предвыборных обещаний», - говорится в сообщении организаторов митинга.

Люди выйдут на митинг с транспарантами: «Депутаты Януковича! Три года народ Крыма ждет лучшей жизни! Где ваши обещания?», «Депутаты Крыма! Что вы сделали для народа? Хватит искать козлов отпущения в Киеве!», «Пан Гриценко! Помоги крымчанам не умереть во время кризиса!», «Депутаты блока «За Януковича»! Где этнические права русских?».