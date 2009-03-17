Тимошенко просят повлиять на собственника «Севморзавода»

Севастопольская городская государственная администрация обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой помочь в решении вопроса с выплатой задолженности по зарплате работникам ОАО «Севморзавод», собственником которого является российский бизнесмен.

На этом заводе самая большая в городе задолженность по зарплате, сообщил журналистам глава городской администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Самая главная проблема на сегодня - «Севморзавод». Частное предприятие. Долги там сегодня - 50% долга, народ близок к забастовке». (УНИАН: долги завода составляют половину задолженности по зарплате по городу - по состоянию на 17 февраля текущего года задолженность на заводе составляла 2,3 млн. грн. Всего в Севастополе задолженность по зарплате, как сообщил С.КУНИЦЫН, на сегодняшний день составляет 5 млн. 79 тыс. грн.)

Как добавил С.КУНИЦЫН, «собственники находятся в России, на наши обращения не откликаются».

По его информации, прокуратура города возбудила уголовное дело по факту невыплаты зарплаты, директор находится под подпиской о невыезде. «Но это принципиально проблему не решает, потому что директор не является собственником, он наемный. И уже не первый», - сказал глава исполнительной власти города.

По словам С.КУНИЦЫНА, «мы обратились к правительству Украины с просьбой вмешаться в эту ситуацию, потому что это вопрос уже международного порядка. Собственник - россиянин, да еще и человек, которому запрещен въезд на территорию Украины».

При рассмотрении на заседании городской антикризисной группы вопроса задолженности по зарплате на ОАО «Севморзавод» отмечалось, что собственником предприятия являются структуры, связанные с российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.