Севастополь обеспокоен темпами увольнений персонала на ЧФ РФ

Руководство Севастополя высказывает обеспокоенность темпами увольнений на Черноморском флоте Российской Федерации военнослужащих и вольнонаемного персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на пресс-конференции.

Он сообщил, что «по данным Пенсионного фонда, командование Черноморского флота уведомило о том, что, по крайней мере, за эти два с половиной месяца увольняется и остается в Севастополе (имеется ввиду на постоянное место жительства - УНИАН) 146 офицеров, 511 мичманов и прапорщиков, 14 контрактников». Также, по его словам, под сокращение попадает 1116 гражданских лиц.

Глава администрации города также отметил, что на сегодня не погашены долги Строительного управления ЧФ РФ. «По нашим данным, есть 1,5-миллионная задолженность перед сотрудниками Строительного управления ЧФ (задолженность по выплате заработной платы - УНИАН)», - сказал С.КУНИЦЫН. Он также сообщил, что Строительное управление ЧФ РФ задолжало более 4 млн.грн. Главному управлению Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе, тогда как общая пенсионная недоимка по городу составляет 10 млн. грн.