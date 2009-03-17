Три человека погибли на пожаре в хрущевке в Крыму

В Крыму во время пожара в квартире пятиэтажки погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Украине, в поселке Зуя Белогорского района автономии, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома, возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Пожар ликвидирован отделением Государственной пожарной охраны МЧС. Причина пожара устанавливается.