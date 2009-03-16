Куницын не намерен отзывать иск против Верховной Рады

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН не собирается отзывать свой иск к Верховной Раде Украины, поданный им в конце января в Окружной административный суд Крыма, а также иск к председателю Временной следственной комиссии ВР Ивану ВЕРНИДУБОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КУНИЦЫН заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

По его словам, побывавший недавно в Севастополе председатель ВР Владимир ЛИТВИН «признал, что решение парламента по отчету ВСК депутата ВЕРНИДУБОВА неправильное, незаконное, некорректное», «и в ответе на вопросы журналистов, и в личной беседе один на один он подтвердил, что ВСК его и депутатский корпус ввела в заблуждение».

«Во-первых, он (В.ЛИТВИН - УНИАН) подтвердил, что закона о ВСК парламента нет, во-вторых, сказал о том, что если закона нет, значит это мнение группы депутатов, и не более того. А группа депутатов не посчитала нужным ознакомить парламент с решениями о судов о том, что КУНИЦЫН выиграл суды», - сказал глава горадминистрации.

Как заверяет С.КУНИЦЫН, «свое исковое заявление против парламента и народного депутата Ивана ВЕРНИДУБОВА я отзывать не собираюсь. Правильно было сказано спикером: нравится или не нравится судебная система - решения вступили в силу, обжалованию не подлежат, все инстанции прошли, в том числе и апелляцию, поэтому, все предельно понятно».

Как сообщал УНИАН, парламентская ВСК по главе с народный депутатом И.ВЕРНИДУБОВЫМ (Партия регионов) была создана 5 июня 2008 года. Ее задачей было выяснение обстоятельств нарушений Конституции и законодательства Севастопольской ГГА и городским советом, другими органами исполнительной власти в вопросах земельных отношений. Предварительные выводы председатель ВСК озвучил в парламенте 16 января 2009 года. В итоге Верховная Рада приняла постановление о предварительном отчете комиссии, в котором, в частности, предложила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО реализовать решение горсовета Севастополя о выражении недоверия председателю горадминистрации С.КУНИЦЫНУ, а также решила передать материалы расследования в правоохранительные органы.

В конце января С.КУНИЦЫН подал в Окружной админсуд Крыма иск «О признании недействительным правового акта индивидуального действия» к Верховной Раде Украины. В исковом заявлении содержится требование признать незаконным и отменить постановление парламента от 16 января о предварительном отчете Временной следственной комиссии относительно деятельности Севастопольской горгосадминистрации.

В конце прошлой недели В.ЛИТВИН сообщил журналистам в Севастополе, что Президент в ответе ВР указал на некорректность сформулированных ею 16 января текущего года требований реализовать решение горсовета Севастополя о выражении недоверия С.КУНИЦЫНУ, поскольку суды приняли иные решения.