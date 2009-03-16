МЧС закрывает 9 санаториев в Ялте

Ялтинское управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций вынесло 9 постановлений на закрытие туристических объктов региона.

В том числе есть постановления на закрытие гелиопарка «Сосновая роща», санатория «Беларусь» и отеля «Таврида», сообщает пресс-служба мэрии Ялты.

Управление МЧС проверяет степень готовности здравниц к курортному сезону-2009. Уже выявлено свыше 5 тысяч случаев различных нарушений пожарной безопасности, 71 руководитель привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, озабоченность в МЧС вызывает готовность к спасению отдыхающих на воде. На территории Большой Ялты наиболее укомплектованной и дееспособной остается спасательная станция МЧС на Массандровском пляже - есть катер, работает водолазная служба. В поселках и городе Алупка практически ничего не предусмотрено для спасения отдыхающих. «На обращения МЧС к руководству Алупки по поводу подготовки пляжей к курортному сезону реакции так до сих пор и не последовало», - отметили в мэрии.