Грач увидел в итогах выборов в Тернополе возрождение фашизма

Депутат Верховной Рады из фракции Коммунистической партии Украины, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ считает, что итоги выборов в Тернопольский областной совет, где со значительным отрывом лидирует Всеукраинское объединение «Свобода», свидетельствует о возрождении фашизма в стране.

Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА.

«Результаты выборов в Тернополе крайне опасны, – сказал депутат-коммунист. – Впервые в украинской истории выборы в областной совет выиграла политическая сила, открыто придерживающаяся нацистской идеологии и не скрывающая своих целей».

По мнению Л.ГРАЧА, тернопольские выборы также свидетельствуют о том, что, несмотря на экономический кризис, жители западных областей Украины «поддерживают силы, выдвигающие геополитические требования, а не раздающие социальные обещания». «Свобода» и «Единый центр» заняли два первых места на выборах в Тернопольский областной совет, получив совокупно почти половину голосов избирателей потому, что они выступают за евроатлантический курс, за разрыв связей с Россией, за скорейшее присоединение Украины к НАТО, – сказал Л.ГРАЧ. – Между тем жителей востока Украины пытаются убедить, что на первом плане сегодня находятся исключительно социальные проблемы. Получается, что в то время, когда запад страны будет консолидироваться на геополитической основе, восток будет решать, у кого привлекательнее социальные лозунги».

Такое положение дел, заявил Л.ГРАЧ, создает опасность того, что геополитические требования юго-восточных областей Украины будут и дальше игнорироваться, а власть в стране «будет сосредоточена в руках тех, кто стремится разорвать связи Украины с Россией и втащить страну в НАТО».

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись досрочные выборы депутатов Тернопольского облсовета. По предварительным данным подсчета голосов на 98% избирательных участках, в облсовет проходят 7 политических партий. Лидирует ВО «Свобода» – 33,8%, далее идет партия «Единый центр» – 13,8%, потом Партия регионов – 9,7%. Блок Юлии Тимошенко и Украинская народная партия получили по 8%, партия «Народный Союз Наша Украина» – 5,5%, Блок Литвина – 3,6%.