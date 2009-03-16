Двух старушек сняли с гор возле Севастополя

Прошлой ночью возле Севастополя альпинисты МЧС спасли двух женщин, 1938 и 1946 годов рождения, которые заблудились в горах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Севастополе, в народную службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в горной местности Балаклавского района, около поселка Орлиное заблудились две старушки.

На место выехала горная поисково-спасательная группа МЧС. Поиск и спасение женщин были усложнены погодными условиями – ночью в горах шел сильный дождь. Со склона горы Каланых-Кая бабушки были доставлены в безопасное место.