Лже-депутат получила в Крыму более $100 тысяч за приватизацию

Ч.4 ст.190 УК (мошенничество)

В Крыму правоохранители разоблачили местную жительницу, которая, представившись депутатом Ялтинского городского совета, получила 105 тысяч долларов от женщины якобы за содействие в приватизации двух торговых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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