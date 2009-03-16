Налоговая милиция Крыма выявила «конверт» с оборотом 10 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность созданного на базе одного из предприятий Крыма конвертационного центра с общим оборотом около 10 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Предприятие, которое являлось «налоговой ямой», было зарегистрировано за денежное вознаграждение на одного из жителей Симферополя.

«Общий оборот по счету «конверта» составил около 10 млн. грн., а незаконно переведено в наличность – около 6 млн. грн.», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекс Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В ходе проверок предприятий-«выгодополучателей» доначислено в бюджет около 2,5 млн. грн.

При проведении обысков изъяты печати фиктивных фирм и документы бухгалтерского учета. Проводятся мероприятия, направленные на установление имущества и средств для возмещения ущерба, причиненного государству.