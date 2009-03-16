В Крыму суд дал 6 лет тюрьмы парню, отбиравшему мобилки у детей
10:45, 16 марта 2009Крым
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Прокуратура полностью доказала вину
Суд приговорил к шести годам лишения свободы двадцатидвухлетнего жителя Симферополя, отбиравшего мобильные телефоны у детей.
Прокуратура Центрального района Симферополя полностью доказала в суде вину молодого человека в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины – грабеж.
"В приговоре нашли отражение шесть эпизодов похищений телефонов у несовершеннолетних", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
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