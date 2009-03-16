В Крыму суд дал 6 лет тюрьмы парню, отбиравшему мобилки у детей

Прокуратура полностью доказала вину

Суд приговорил к шести годам лишения свободы двадцатидвухлетнего жителя Симферополя, отбиравшего мобильные телефоны у детей. Прокуратура Центрального района Симферополя полностью доказала в суде вину молодого человека в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. "В приговоре нашли отражение шесть эпизодов похищений телефонов у несовершеннолетних", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter