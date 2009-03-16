С Ющенко «Наша Украина» не пройдет и в сельсовет Хоружевки?

Депутат украинской Верховной Рады IV и V созывов, член Совета «Народного Союза «Наша Украина» Владимир ШКЛЯР считает, что Президенту Виктору ЮЩЕНКО нужно отказаться от руководства партией.

Об этом сообщили в пресс-службе В.ШКЛЯРА.

Он поддержал заявление лидера парламентской фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» Николая МАРТЫНЕНКО о том, что у партии и В.ЮЩЕНКО должны быть разные пути. «Я согласен с тем, что «Нашей Украине», если она думает о своем политическом будущем, необходимо как можно скорее переизбрать председателя партии и заботиться не о репутации Президента, а о выполнении своих программных задач», – сказал В.ШКЛЯР.

В противном случае, считает он, партия скатится «на позиции маргинальной структуры, которая ни то, что не преодолеет проходной барьер в парламент, но не пройдет даже в сельсовет Хоружевки».

По мнению В.ШКЛЯРА, «Наша Украину» не исчерпала свой ресурс, но груз ошибок Президента и его окружения камнем тянет партию ко дну. «С таким балластом не выплывет ни одна политическая сила», – считает «нашеукраинец».

В.ШКЛЯР назвал четверых политиков, по его мнению, в равной степени пользующихся авторитетом в среде единомышленников и могущих претендовать на должность руководителя партии. «Я вижу, по крайней мере, четверых лидеров, которые могли бы принять из рук ЮЩЕНКО штурвал партии и поднять ее авторитет. Это Анатолий ГРИЦЕНКО, Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Вячеслав КИРИЛЕНКО и Арсений ЯЦЕНЮК», – сказал В.ШКЛЯР.

По его мнению, также партии нужно подумать о смене названия, поскольку политический бренд «Наша Украина» «фактически принадлежит семье Президента на правах частной собственности».

Как сообщал УНИАН, председатель парламентской фракции блока НУ-НС, лидер Киевской городской организации НСНУ Н.МАРТЫНЕНКО видит будущее партии без Президента В.ЮЩЕНКО. Н.МАРТЫНЕНКО призвал В.ЮЩЕНКО дать партии «шанс на возобновление и развитие».