Крымчанин получил ожоги 80% тела в результате попытки суицида

Парень, 1987 года рождения, получил ожоги 80% тела в результате попытки покончить жизнь самоубийством с помощью взрыва газового баллона в Ялте (Крым).

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«Житель пгт Никита облил себя бензином и открутил вентиль газового баллона, в результате чего произошел взрыв накопленного газа», - говорится в сообщении МЧС.

Молодой человек получил ожоги 80% тела. Он отправлен в реанимационное отделение Ливадийской больницы.