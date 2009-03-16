Крымчанин получил ожоги 80% тела в результате попытки суицида
10:00, 16 марта 2009Крым
1 0
Молодой человек в реанимации
Парень, 1987 года рождения, получил ожоги 80% тела в результате попытки покончить жизнь самоубийством с помощью взрыва газового баллона в Ялте (Крым).
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«Житель пгт Никита облил себя бензином и открутил вентиль газового баллона, в результате чего произошел взрыв накопленного газа», - говорится в сообщении МЧС.
Молодой человек получил ожоги 80% тела. Он отправлен в реанимационное отделение Ливадийской больницы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter