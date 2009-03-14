МВД против увеличения скоростного режима движения в Украине

Министерство внутренних дел считает нецелесообразным увеличение скоростного режима движения на дорогах Украины.

Об этом говорится в сообщении Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД в связи с постановлением Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Правила дорожного движения", которым предусматривается повышение максимально допустимой скорости в среднем на 20 км/час.

"Изменения скоростных режимов движения транспортных средств Министерство внутренних дел Украины считает нецелесообразными. Именно из-за игнорирования требований скоростных режимов совершается значительная часть дорожно-транспортных происшествий", - отмечают в ведомстве.

По мнению специалистов МВД, состояние украинских дорог и качество дорожного полотна не позволяют увеличивать скорость движения. Отмечается, что нынешняя сеть автомобильных дорог Украины была запроектирована и построена под скоростные характеристики транспортных потоков 60-х годов прошлого века с расчетной скоростью 60 км/час для улиц населенных пунктов и 90 км/час для дорог общего пользования.

Проведенными МВД проверками установлено, что в Украине техническое состояние дорог достаточно низкое. В частности, на автомобильных дорогах отсутствуют предусмотренные 589 км тротуаров (пешеходных дорожек), 1115 км внешнего освещения; в населенных пунктах отсутствуют предусмотренные 398 светофорных объектов, 2348 км тротуаров (пешеходных дорожек), 2249 км внешнего освещения. Кроме этого, требуют восстановления 1053 км внешнего освещения на автомобильных дорогах; 426 светофорных объектов и 2735 км внешнего освещения в населенных пунктах.

"Лишь в прошлом году из 312 тысяч совершенных дорожно-транспортных происшествий 272 тысячи, или 87%, произошло в населенных пунктах, из них 37 тысяч - с пострадавшими. В то же время в условиях неудовлетворительного состояния дорог совершено 1,3 тысячи ДТП (из них 597 с пострадавшими, в которых 204 человека погибли и 866 травмированы), неудовлетворительного состояния улиц – 13 тысяч ДТП (из них 3565 с пострадавшими, в которых 343 человека погибли и 4437 травмированы)", - приводят данные в МВД.

В ведомстве отмечают, что правилами дорожного движения предусмотрена возможность уменьшения или увеличения скоростных режимов на отдельных участках автодорог и улиц с помощью соответствующих дорожных знаков. Однако, как показывает опыт применения повышения скорости движения, увеличение разрешенной скорости движения до 80 км/час привело к росту уровня аварийности на данных участках, а также значительно повысило тяжесть последствий.

"Также необходимо учесть, что в соответствии со статьей 122 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях" административная ответственность за нарушение скоростного режима наступает при условии превышения водителем транспортного средства разрешенной скорости на 20 км/час и больше. Таким образом, фактические скорости будут составлять в населенных пунктах - 90, 100 и 110 км/час, на автомагистралях - 150 км/час, на других дорогах вне населенных пунктов - 130 км/час. Ввиду состояния улично-дорожной сети государства, это – недопустимо”, - подчеркивают в ведомстве.

При этом в МВД отметили, что в странах ЕС, где состояние улично-дорожной сети намного лучше, чем в Украине, в населенных пунктах разрешенная скорость составляет от 48 до 60 км/час, за пределами населенных пунктов (дороги общего пользования) - от 70 до 100 км/час, на автомагистралях (автобанах) от 90 до 130 км/час.