На митинге в Крыму потребовали союза Украины с Россией и Беларусью

Активисты Блока Наталии Витренко сегодня на митинге в Симферополе потребовали союза Украины с Россией и Беларусью.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным милиции, в акции, которая была приурочена к проведению всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, приняли участие 2 тыс. человек, по данным организаторов – 8 тыс.

«Под диктатом США Украине лучше не будет, Украина обречена... Единственный путь спасения Украины, если она будет вместе с Россией и Беларусью. Cпокойствие в Крыму будет, если будет новый Союз. Крым есть и должен быть нашим общим, союзным. Только будучи вместе, Украина, Беларусь, Россия смогут победить мировой кризис и защитить весь мир от агрессии США», - сказала лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО.

Со своей стороны лидер крымских «витренковцев», депутат Верховной Рады автономии Валерий ИВАНОВ заявил, что тех, кто выступает против России, «нужно топить, как крыс, в нашем ласковом Черном море».

Люди провели марш по центральным улицам Симферополя, скандируя: «Так дальше жить нельзя!», «Геть Ющенко!» и «Геть Тимошенко!». В течение около получаса, пока шли колонны активистов ПСПУ и их политических союзников, движение автотранспорта в центре города было приостановлено.

Участники митинга на главной площади Симферополя выступали под флагами России, Андреевскими флагами, флагами Блока Витренко, молодежной организации «Прорыв». Люди держали многочисленные портреты Н.ВИТРЕНКО и транспаранты: «Навеки с Россией!», «Жить в союзе с русским братом, а не быть под пяткой НАТО!», «Крым – территория без НАТО!», «ЕЭПнем по кризису!».

Митингующие также потребовали отставки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и суда над ним и его предшественниками Леонидом КРАВЧУКОМ и Леонидом КУЧМОЙ «за то, что они сделали со страной».