На пожаре в Крыму погибли 3 бомжа
10:31, 14 марта 2009Крым
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Причина смерти устанавливается
На пожаре в Керчи найдены трое погибших мужчин без определенного места жительства.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, горел сарай во дворе 5-этажного дома. Информация о пожаре поступила сегодня в 04.55. К 06.00 он был ликвидирован.
«Обнаружены тела трех погибших мужчин: 1968 года рождения, 1956 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается, на вид около 30 лет. Вероятная причина пожара – курение в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении МЧС.
Причина смерти и убыток устанавливаются.
К месту пожара, помимо бойцов МЧС, выезжали сотрудники милиции и прокуратуры.
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