На пожаре в Крыму погибли 3 бомжа

На пожаре в Керчи найдены трое погибших мужчин без определенного места жительства.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, горел сарай во дворе 5-этажного дома. Информация о пожаре поступила сегодня в 04.55. К 06.00 он был ликвидирован.

«Обнаружены тела трех погибших мужчин: 1968 года рождения, 1956 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается, на вид около 30 лет. Вероятная причина пожара – курение в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении МЧС.

Причина смерти и убыток устанавливаются.

К месту пожара, помимо бойцов МЧС, выезжали сотрудники милиции и прокуратуры.